Foto: Marc Lozano / Flickr, usada bajo licencia CC BY-NC-ND 2.0.

«¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos?»

Pablo Iglesias estaba explicando por qué aceptaba hacer un programa para la televisión estatal de una teocracia.

Era marzo de 2013. Podemos todavía no existía. Alguien entre el público de un acto en Zaragoza le había preguntado por la contradicción entre sus posiciones políticas y su trabajo en HispanTV. Iglesias no negó que Irán tuviera intereses propios. Tampoco presentó la cadena como una televisión extranjera cualquiera.

«A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios».[1]

Lo explicó mediante una comparación con Lenin. Alemania había facilitado su regreso a Rusia porque desestabilizar al adversario convenía a sus intereses. Lenin aceptó porque también convenía a los suyos.

La política, dijo Iglesias, funciona así.

A Irán le interesaba difundir un discurso de izquierdas que perjudicaba a sus adversarios. A Iglesias y a los suyos les interesaba disponer de un canal internacional desde el cual intervenir políticamente. Había que «cabalgar contradicciones».

Añadió que HispanTV les permitía mantener «absoluto control de la redacción y del contenido de los programas». Mientras no aparecieran medios latinoamericanos de izquierdas dispuestos a «intervenir en Europa», los canales disponibles eran Russia Today, HispanTV y Press TV.

Iglesias no estaba improvisando una excusa años después. Había descrito el intercambio antes de que Podemos existiera.

Durante los años siguientes, sin embargo, esa relación quedó absorbida por una acusación bastante más grave: que Irán había financiado ilegalmente a Podemos. Los tribunales nunca establecieron eso. Parte del material utilizado para sostenerlo acabó además contaminado por las maniobras de la llamada policía patriótica contra el partido.

Los tribunales hicieron bien en no convertir recortes de prensa, afirmaciones sin autenticar y un supuesto informe policial sin firma ni membrete en una causa penal.[2]

El problema vino después. Al fracasar aquella acusación, la relación pública, profesional y documentada empezó a tratarse como si también hubiera quedado desmentida.

España pasó años preguntando si Irán había financiado clandestinamente a Podemos. Prestó mucha menos atención a lo que la televisión estatal iraní había apoyado abiertamente, por qué lo consideraba útil y por qué Iglesias había decidido aprovecharlo.

Un programa español en una plataforma estatal iraní

HispanTV era el servicio en español de Islamic Republic of Iran Broadcasting, la radiotelevisión estatal de la República Islámica. No estaba dirigido a iraníes que casualmente hablaran español, sino a públicos de España y América Latina.

El 31 de octubre de 2012, un avance anunciaba:

«En breve, HispanTV acogerá una nueva creación televisiva de Producciones CMI: Fort Apache.»[3]

El avance no presentaba a Iglesias como un comentarista extranjero contratado para leer un guion escrito en Teherán. Fort Apache era una creación de su propio entorno político y mediático. HispanTV le daba casa.

Irán encontró una corriente española que ya miraba el mundo mediante una combinación de antiamericanismo, anticapitalismo, hostilidad hacia la OTAN, simpatía por la izquierda bolivariana y una lectura de Israel casi enteramente a través del colonialismo y el sionismo. El canal aportaba producción, continuidad y distribución. El equipo español, voces locales con convicciones propias y acceso a una audiencia que un locutor iraní difícilmente habría alcanzado.

La operación en Madrid tampoco era pequeña. Mahmoud Alizadeh Azimi aparece repetidamente en la administración de empresas españolas vinculadas a HispanTV, Press TV y 360 Global Media. En 2013, El Confidencial informó de que 360 había alquilado a la SGAE los antiguos estudios CATA por 257.827 euros anuales. Allí se producían programas para las cadenas iraníes, entre ellos Fort Apache.[4]

Los estudios, el personal y las sociedades mercantiles no prueban una operación clandestina. Muestran algo más elemental: HispanTV había levantado una infraestructura duradera en España. No estaba comprando una entrevista de vez en cuando.

Las capas empresariales también tuvieron otro efecto. Cuando una institución española encontraba una pieza de la relación, veía una empresa registrada en Madrid, un contrato profesional o una solicitud de compatibilidad. El nombre de la República Islámica quedaba un eslabón más arriba.

«A mí me dejan controlar los contenidos»

En 2014, Iglesias dio a El País su defensa más clara de aquella relación. Una productora, explicó, vendía Fort Apache a las cadenas dispuestas a comprarlo; un canal boliviano también lo emitía y él habría preferido que alguna televisión comercial española lo adquiriese.

«A mí me dejan controlar los contenidos», añadió.[5]

No hay base para afirmar que funcionarios iraníes escribieran los guiones o decidieran cada invitado. La defensa de Iglesias planteaba, sin embargo, una consecuencia incómoda: si controlaba el contenido, las decisiones editoriales del programa formaban parte de su propio expediente político.

Iglesias tampoco veía la televisión como un trabajo accesorio. En 2015 explicó que, si no se comunicaba y no se libraba «la batalla en los medios», políticamente no se existía.[6] Fort Apache daba a su entorno una plataforma profesional en el momento en que intentaba convertir activismo, notoriedad televisiva y protesta social en poder político.

La coincidencia no tenía que ser completa. Una parte sustancial de lo que Iglesias ya quería decir servía a la proyección internacional de HispanTV.

El archivo de Fort Apache permite ver esa coincidencia. Israel y el sionismo aparecieron en programas titulados Palestina e Israel: David y Goliat, Jerusalén es la capital de Palestina, Israel quiere muerta a Palestina, El poder sionista en EEUU y El acuerdo del siglo para enterrar Palestina. Las páginas oficiales recuperadas muestran paneles dominados por activistas de BDS, colaboradores próximos a Podemos, figuras de la izquierda comunista y voces abiertamente antisionistas. No aparece en ellas una presencia equivalente de israelíes sionistas o de defensores de Israel.[7]

Criticar al Gobierno israelí, los asentamientos o AIPAC no es antisemitismo. El episodio El poder sionista en EEUU fue bastante más lejos.

Iglesias abrió el programa hablando de la influencia del «lobby sionista» sobre la política estadounidense. El vídeo introductorio describía a AIPAC como un agente de Israel dentro del Congreso. Durante el debate, Carlos Enrique Bayo dijo que, desde Goldman Sachs hasta las grandes instituciones financieras de Wall Street, «prácticamente están en manos de judíos». Teresa Aranguren retomó después una supuesta declaración de Marlon Brando según la cual «el lobby judío dominaba Hollywood», la presentó como un hecho evidente y añadió que Brando se había visto obligado a disculparse porque «ellos» podían destruir su carrera.[8]

Las palabras eran de Bayo y Aranguren. No conviene colocarlas en boca de Iglesias. Pero él presentaba y dirigía un programa cuyo contenido, según su propia defensa, controlaba. No corrigió las afirmaciones ni cambió el terreno de la conversación. Más tarde volvió a la premisa general, preguntándose por qué ningún país o lobby había ejercido tanta influencia sobre algo tan serio como las relaciones internacionales.

La discusión ya no se refería a las decisiones de un Gobierno israelí. Había pasado a afirmaciones sobre el supuesto control judío de las finanzas, los medios y la cultura.

Aranguren fue presentada simplemente como periodista. No era una observadora neutral que acudiera a explicar desde fuera un movimiento político. Había dirigido la sección internacional de Mundo Obrero, órgano del Partido Comunista de España, y cubrió para ese periódico la invasión israelí de Líbano de 1982. Su trayectoria pública posterior quedó íntimamente ligada a la causa palestina.[9]

Nada de eso impedía invitarla. Sí exigía presentarla como la propagandista y activista política que era, en lugar de revestirla de una neutralidad periodística que su trayectoria no justificaba.

Su presencia muestra además hasta qué punto aquel ambiente era pequeño y autorreferencial. En diciembre de 2006, el Congreso la eligió para el Consejo de Administración de RTVE a propuesta de IU-ICV. Tomó posesión en enero de 2007 y permaneció en el órgano hasta que sus funciones pasaron a la administradora provisional única en 2018.[9]

Iglesias no la había colocado en RTVE y su presencia allí no demuestra coordinación alguna con HispanTV. Revela, en cambio, la estrechez del ambiente. Una figura procedente de la prensa comunista y del activismo propalestino podía intervenir en Fort Apache con la autoridad adicional de formar parte del órgano de gobierno de la radiotelevisión pública. Las organizaciones y los cargos cambiaban; muchas de las voces seguían circulando dentro del mismo medio.

El contraste que deja el archivo

Una línea editorial se aprecia mejor en la sucesión de temas que en una frase aislada, y también en los asuntos que nunca reciben el mismo tratamiento.

En el material oficial que pude recuperar, el único episodio claramente centrado en Irán fue Pacto nuclear con Irán. Su sinopsis comenzaba con la hostilidad de Donald Trump hacia el acuerdo y su decisión de abandonarlo. Irán aparecía ante todo como objeto de la acción estadounidense.[10]

No encontré un programa equivalente dedicado a las ejecuciones de la República Islámica, sus presos políticos, la represión de las mujeres o la supresión de las protestas. Es posible que Irán recibiera alguna crítica pasajera dentro de cientos de horas de televisión. La afirmación publicable es más limitada: ninguno de esos asuntos aparece convertido en título, panel y debate completo dentro del material recuperado.

La asimetría también aparece en Siria. La descripción oficial de Cinco años de guerra en Siria organizaba el conflicto alrededor de la presión estadounidense, los reproches entre Washington y Moscú, el fracaso de un alto el fuego y la falta de atención europea a los refugiados. Bashar al Asad, Irán y Hezbolá no aparecían en la sinopsis, pese a que el apoyo iraní al régimen sirio y la intervención de Hezbolá eran elementos centrales de la guerra.[10]

Arabia Saudí proporciona un buen control. Cuando Fort Apache abordó al principal rival regional de Irán, encontró sin dificultad el lenguaje de la teocracia, las ejecuciones públicas, la falta de libertades, la discriminación contra las mujeres y la guerra de Yemen.[10]

El programa sabía hablar de represión religiosa y derechos de las mujeres. Lo hacía cuando el objeto era un Estado aliado de Estados Unidos y enemigo de Irán. No encontré nada comparable sobre el Estado propietario de la cadena.

Iglesias invocaba la autonomía editorial como defensa. El archivo obliga a mirar qué hizo con ella.

Cómo lo recordaron en Irán

Años después, responsables iraníes hablaron de la relación con cierta satisfacción.

En una entrevista publicada por Tasnim en 2019, Fahimeh Esmailpour, identificada en la fuente persa recuperada como responsable del departamento europeo de HispanTV, recordó que el presentador había sido desconocido al principio, se había hecho famoso, había creado un partido y se había convertido en uno de los principales opositores al Gobierno español. Describió Fort Apache como uno de los programas principales de la cadena y como un espacio antiestadounidense.[11]

En 2023, otra discusión en medios iraníes citó a Iglesias como ejemplo exitoso de cómo atraer a un activista mediático eficaz capaz de aumentar la audiencia de una cadena. La palabra persa empleada, jazb, puede traducirse como atraer, captar o incorporar a una audiencia o actividad. No prueba que Iglesias hubiera sido reclutado por un servicio de inteligencia ni que Irán hubiera previsto su ascenso político.[11]

Así se entendía la asociación retrospectivamente.

HispanTV comenzó emitiendo a un profesor todavía poco conocido. Pocos años después tenía en su parrilla al líder de uno de los principales partidos españoles. Aunque nadie hubiese planificado ese resultado en 2012, el valor político de la relación había cambiado.

La empresa y el dinero que sí podemos ver

La relación profesional pasó por 360 Global Media S.L., constituida en Madrid en abril de 2012 con un capital de 20.000 euros. Sus administradores iniciales fueron Seyed Keyvan Mohsenin Miñambres y Mahmoud Alizadeh Azimi. Ese mismo año, Azimi quedó como administrador único.[12]

En mayo de 2016, cuando Iglesias ya era secretario general de Podemos y diputado, el Congreso le autorizó a continuar como trabajador por cuenta propia, presentador y director de Fort Apache «con la productora 360 Global Media S.L.», con una dedicación declarada de dos horas semanales.[13]

Las facturas que hoy conocemos aparecieron en 2025, durante una investigación de la Audiencia Nacional sobre posibles actuaciones irregulares de mandos policiales contra Podemos. No se trataba de una causa contra Iglesias por cobrar ingresos televisivos.

A petición del partido, la empresa sucesora, entonces denominada Ziba Talents, entregó seis facturas emitidas por Iglesias a 360 Global Media entre febrero y julio de 2016. Sumaban 12.600 euros y describían trabajos de dirección y presentación de Fort Apache. La empresa advirtió de que no podía asegurar que el conjunto fuese completo y más tarde comunicó que ya no conservaba las facturas de 2015 solicitadas por el juzgado.[14]

Las facturas no son extractos bancarios: no indican por sí solas cuándo se abonó cada cantidad ni permiten seguir el origen de cada euro. Sí describen un trabajo que coincide con la actividad declarada por Iglesias ante el Congreso y con un programa que efectivamente se emitió.

Tampoco convierten esos pagos en financiación ilegal de Podemos. Para sostenerlo habría que demostrar que el dinero llegó al partido, cubrió sus gastos o fue canalizado en su beneficio infringiendo la ley; ninguna resolución judicial estableció esa cadena.

Las facturas importan por una razón más sencilla. Mientras dirigía Podemos y ocupaba un escaño, Iglesias mantenía una relación comercial con la estructura española que producía contenidos para la televisión estatal iraní. El Congreso examinó horas, ingresos y compatibilidad profesional. En la resolución publicada no hay indicio de que valorara el carácter político del canal o la procedencia última del dinero que sostenía la producción.

También falta parte de la cadena empresarial. Natalia Fátima Carrascosa, antigua apoderada de 360 Global Media, declaró en 2025, según la información publicada sobre su comparecencia, que la sociedad era española en su forma jurídica, pero recibía inversión iraní a través de HispanTV y pagaba al equipo de Fort Apache, incluido Iglesias.[15]

No se han publicado la transcripción completa, el contrato entre HispanTV y 360 ni los registros bancarios. El testimonio de Carrascosa abre una vía de investigación; no cierra la cadena financiera.

Los millones que no podemos reconstruir

Parte de la prensa sostuvo que 360 Global Media había recibido 9,3 millones de euros mediante 67 transferencias procedentes de dieciséis sociedades vinculadas a Irán, algunas cursadas a través de Emirates NBD. Las cifras se atribuyeron a material de Sepblac, la unidad española de inteligencia financiera.[16]

No he localizado en el dominio público esos supuestos informes ni los registros bancarios originales. Las informaciones posteriores suelen remontarse a la misma publicación inicial, no a fuentes independientes. Por eso no deben presentarse como un hecho judicialmente establecido ni utilizarse para atribuir a Iglesias o Podemos todos los ingresos de la productora.

Aquellas informaciones justificaban investigar cómo se financiaba la operación española de HispanTV, qué sociedades intervenían, qué servicios se facturaban y por qué se utilizaban determinados bancos e intermediarios.

Durante esos años, las transferencias relacionadas con personas o entidades iraníes estaban sometidas a un régimen europeo complejo, con requisitos de notificación o autorización que cambiaron a lo largo del periodo y que también contemplaban series de operaciones vinculadas.[17] Sin las fechas completas, las entidades ordenantes y los documentos bancarios, no es posible convertir un patrón publicado por la prensa en prueba de evasión de sanciones.

El documento que permitiría comprobarlo no está disponible públicamente. Tampoco existe una reconstrucción pública de principio a fin.

PISA y la pregunta que contaminó a todas las demás

La acusación de financiación iraní acabó cristalizando en PISA, acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima. El documento mezclaba informaciones periodísticas, movimientos financieros atribuidos a fuentes policiales y afirmaciones sobre Irán y Venezuela.

En abril de 2016, el Tribunal Supremo rechazó una querella de Manos Limpias porque se apoyaba en informaciones periodísticas no autentificadas y no aportaba los indicios objetivos mínimos necesarios para abrir una causa penal.[2] Meses después, la Audiencia Nacional archivó otra denuncia basada en PISA porque el supuesto informe carecía de firma, membrete e identificación oficial y se reducía en buena medida a una acumulación desordenada de recortes.[18]

Años más tarde, la investigación del caso Villarejo aportó más información sobre el carácter irregular de PISA y su utilización dentro de las operaciones policiales contra Podemos.[19]

Los tribunales aplicaron correctamente el umbral penal. Lo que aquellas decisiones no podían hacer era convertir en imaginarios Fort Apache, las productoras españolas o la relación profesional de Iglesias con HispanTV.

PISA hizo daño también en otra dirección. Al mezclar una relación real con la acusación más extrema, permitió que, una vez desacreditado el documento, cualquier intento de estudiar esa relación pareciera una forma de resucitar el montaje.

PISA acabó contaminando las preguntas que no dependían de PISA.

Dos decisiones judiciales que respondían a preguntas distintas

Una sentencia civil de 2024 añadió otra capa de confusión. El Tribunal Supremo rechazó una demanda de Iglesias y Podemos contra un periodista que había hablado de financiación procedente de Venezuela e Irán. Consideró que aquellas manifestaciones contaban, en su contexto de debate político, con una «base fáctica suficiente» para quedar protegidas por la libertad de expresión.[20]

El tribunal no declaró que Podemos hubiera recibido financiación ilegal iraní. No estaba juzgando un delito, sino decidiendo si una opinión política dura había vulnerado ilegítimamente el honor.

Los procedimientos penales concluyeron que el material presentado no podía sostener los delitos denunciados. El pleito civil concluyó que existía suficiente sustrato fáctico para proteger una valoración periodística en aquel contexto.

Respondían a preguntas jurídicas distintas.

La resolución penal no volvió ficticios el programa, las empresas o los pagos profesionales; la civil tampoco probó que el partido hubiese recibido financiación iraní. España acumuló decisiones sobre categorías diferentes sin llegar a evaluar el conjunto.

Cada institución vio una pieza

El Congreso vio una actividad profesional que requería autorización.

Los registros mercantiles vieron empresas audiovisuales españolas.

Sepblac, según las informaciones publicadas, habría examinado movimientos financieros complejos.

Los tribunales penales recibieron material insuficiente o sin autenticar sobre financiación ilegal.

Años después, otra investigación examinó la posible utilización indebida de la policía contra Podemos.

No he encontrado una investigación pública sostenida que reuniera esas piezas y preguntara qué obtuvo la televisión estatal iraní de la relación completa.

Irán no creó Podemos. Ningún tribunal estableció que Teherán controlara a Iglesias, redactara sus posiciones, dirigiera el partido o lo financiara ilegalmente.

Nada de eso es necesario para entender la importancia de lo documentado.

La televisión estatal iraní acogió y sostuvo un programa producido dentro de un medio político de la izquierda radical española. Una empresa de la estructura de producción pagó a su presentador. La relación continuó mientras ese presentador fundaba Podemos, se convertía en su secretario general, entraba en el Parlamento Europeo y después en el Congreso. Años más tarde, responsables iraníes recordaban su ascenso como un éxito para la cadena.

Iglesias decía controlar los contenidos. El archivo muestra lo que produjo esa libertad: programas reiterados sobre Israel, sionismo y poder estadounidense, incluido uno en el que circularon sin corrección afirmaciones sobre el supuesto control judío de Wall Street y Hollywood; ninguna serie comparable sobre la represión practicada por la República Islámica; y un lenguaje mucho más directo sobre teocracia, ejecuciones y derechos de las mujeres cuando el objeto era Arabia Saudí.

La utilidad política no dependía de órdenes. HispanTV había encontrado una corriente española cuyo modo de entender el mundo ya producía buena parte del contenido que la cadena quería colocar ante públicos hispanohablantes.

De HispanTV al Consejo de Ministros

Iglesias dejó Fort Apache cuando entró en el Gobierno en enero de 2020.

La actividad no terminó porque el Congreso, el PSOE o el sistema político español hubieran revisado la naturaleza de HispanTV o el argumento que Iglesias había formulado en Zaragoza. Terminó porque el artículo 98.3 de la Constitución hace incompatible la pertenencia al Gobierno con cualquier otra función profesional o mercantil.[21]

La incompatibilidad resolvió el problema administrativo. La valoración política seguía pendiente.

No había una condena que impidiera a Iglesias ser vicepresidente. Pero la ausencia de delito no eximía al PSOE de valorar el criterio que había llevado a su socio a trabajar durante años en la televisión estatal de una potencia extranjera y a defender esa relación como una oportunidad mutuamente útil.

No sabemos si Pedro Sánchez creyó que volver sobre HispanTV legitimaría la campaña policial contra Podemos, si consideró aquella relación una actividad profesional ya declarada o si la aritmética parlamentaria hizo innecesario plantear la cuestión.

No he encontrado una explicación pública de esa evaluación, si llegó a existir.

Defender a Podemos frente a las maniobras de la policía patriótica era compatible con examinar su relación real con HispanTV. El debate español acabó obligando a escoger entre una cosa y la otra.

Hoy una relación comparable con una plataforma estatal rusa, china o catarí provocaría preguntas inmediatas sobre influencia, acceso y conflicto de intereses, incluso sin prueba de delito. En el caso de HispanTV, la falsa alternativa entre conspiración e inocuidad permitió evitar casi todas ellas.

El escándalo equivocado

Los medios más hostiles a Podemos ayudaron a producir ese resultado. Mezclaron empresas, ingresos de una productora, pagos profesionales y financiación partidista en titulares mucho más concluyentes de lo que permitían las pruebas.

Cuando las acusaciones más graves no resistieron el examen judicial, Iglesias pudo presentar todo el asunto como una fabricación. La exageración de unos facilitó la negación completa de otros.

La cadena real era menos espectacular que la acusación y estaba mucho mejor documentada: una televisión estatal iraní orientada a España y América Latina; estudios y sociedades en Madrid; un programa creado dentro del entorno político de Iglesias; años de emisiones; pagos declarados; contenidos concretos; y un protagonista que había explicado públicamente por qué consideraba útil la relación.

Las pruebas presentadas no podían sostener la acusación penal. El fracaso debía haber reducido las afirmaciones que España estaba dispuesta a hacer, no las preguntas que estaba dispuesta a formular.

La financiación ilegal de Podemos no quedó demostrada. La relación con la televisión estatal iraní estaba en las emisiones, las empresas, las facturas y las palabras del propio Iglesias.

España confundió una cosa con la otra. Y dejó de preguntar.

Cómprame un libro

Notas