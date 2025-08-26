No fue en una guerra.

No había armas en sus manos, ni trincheras, ni órdenes de combate. No eran soldados. Eran dos niños y su madre. Eran una familia.

Hasta que entraron.

Los hombres con las caras cubiertas. Los que no preguntan. Los que no dudan. Los que deciden que un niño de cuatro años y su hermano de nueve meses pueden ser arrancados de su casa, de su cuna, de su mundo.

La casa ardió detrás de ellos.

Se los llevaron vivos. Ahora dicen que están muertos.

Sin historia. Sin detalles. Sin explicación.

"Los cuerpos serán entregados esta semana."

Eso es todo.

El oficio de matar

Hay quienes matan con armas y hay quienes matan con palabras.

Primero les quitaron la casa, luego los llevaron lejos. Ahora los devuelven como si fueran objetos, restos, bultos sin nombre.

"Murieron." Así lo dijeron. Como si fuera un simple trámite.

"Los cuerpos serán devueltos." Como si fueran equipaje perdido.

No dijeron cómo.

No dijeron cuándo.

No dijeron por qué.

Porque la respuesta se conoce de antemano. Porque no la deben.

Porque nadie va a pedírsela.

Una casa que ya no existe

La casa en la que vivían está en ruinas. No quedan fotos en las paredes, ni juguetes en el suelo. No hay nadie que vuelva.

Pero tal vez, un día, alguien pase por la calle y mire la puerta que no existe.

Tal vez alguien diga:

"Aquí vivían dos niños."

"Aquí jugaban."

"Aquí dormían junto a su madre."

Pero el tiempo pasará. Y llegarán los otros.

Los que dicen que fue un conflicto.

Los que dicen que es más complicado de lo que parece.

Los que dicen que todos han sufrido y que hay que mirar el contexto.

Y un día, alguien dirá:

"No hubo niños allí."

"No hubo casa."

"Así son las cosas."

El final que no es un final

Los hombres que se los llevaron siguen vivos. Nadie los persigue. Nadie los juzgará. Nadie los castigará.

Y el mundo sigue.

Habrá nuevas familias. Nuevas casas. Nuevas desapariciones.

Pero hoy, al menos por hoy, los nombres aún existen.

Kfir Bibas, nueve meses.

Ariel Bibas, cuatro años.

Shiri Bibas, su madre.

Ellos estuvieron aquí.

Y mientras alguien los recuerde, siguen estando.