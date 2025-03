Dijeron que se la habían llevado.

Diecinueve años.

Hija de Sevilla.

Soldado en la frontera.

Esos ojos andaluces

oscuros, serenos, atentos

fijos en la línea donde el mundo

se pliega sobre sí mismo.

Cuando cayeron las vallas,

cuando el fuego lamió los muros,

cuando la sirena se ahogó en su propio grito,

creyeron que estaba entre los desaparecidos.

Que alguien la arrastró por el polvo,

que su voz se apagó en un sótano sin luz,

que sus manos, atadas, esperaban.

Pero España no esperó por ella.

No hubo llamadas urgentes.

No hubo nombres grabados en piedra.

No hubo rostros inclinados sobre una vela.

Era soldado, no rehén.

Caída, no perdida.

Prescindible, no propia.

Los días pasaron.

Las listas se escribieron y se reescribieron.

Las fotografías llenaron las pantallas.

Los nombres flotaron en la brisa como plegarias.

El suyo no flotó.

Se hundió entre los titulares,

se deslizó entre las grietas

donde los muertos sin eco

se disuelven en nada.

Y entonces, la verdad.

No la arrastraron a la sombra.

No la mantuvieron con vida

para negociar su muerte.

La dejaron allí, donde cayó.

En la arena que todo lo traga.

En el fuego que todo lo iguala.

En la tierra que no devuelve a sus muertos.

Sin rescate.

Sin incertidumbre.

Sin tiempo.

España envió su lamento.

Un suspiro de oficina.

Una frase redactada con prisa.

Una despedida que no llegó a pronunciarse.

En Sevilla, nadie detuvo el paso.

El Guadalquivir siguió su curso.

Las campanas marcaron la hora.

Las terrazas se llenaron de ruido.

No hubo rostros inclinados en la Plaza Nueva.

No hubo sombras cubriéndose el corazón.

Su padre viajó a Israel para enterrarla.

Solo.

Dejó palabras en el aire.

“Puedes llorar porque se ha ido,

o sonreír porque vivió.

Puedes cerrar los ojos

y rezar para que vuelva,

o abrirlos

y ver todo lo que dejó.”

Pero España cerró los ojos.

Y en esa oscuridad, la dejó ir.

Lo que España olvidó no fue solo su cuerpo.

Fue la obligación de recordarla.

El peso de un nombre que nunca debió desvanecerse.

El silencio donde debería haber estado su voz.

No fue una rehén.

Pero al final, igual la arrebataron

el olvido,

la indiferencia,

un país que nunca la reclamó.

Nota del autor:

Nací en Sevilla, como Maya Villalobos-Sinvany.

Cuando se creyó que había sido secuestrada, el gobierno español apenas reaccionó.

Cuando se supo la verdad, hizo aún menos.

Algunas muertes son definitivas. Otras, las decide el olvido.