La cobertura mediática del conflicto entre Israel y Palestina tiene un impacto global, moldeando narrativas y opiniones en audiencias de todo el mundo. Los periodistas y medios, intencionalmente o no, seleccionan palabras, imágenes y voces que acaban configurando una visión del conflicto que no siempre refleja la realidad en toda su complejidad. Este artículo examina cómo se manifiestan patrones de sesgo anti-israelí en medios influyentes como El País, El Mundo y The New York Times, aplicando los cinco elementos clave del Análisis del Discurso Periodístico (ADP): la selección léxica y terminológica, la jerarquización de temas, la representación de fuentes, la estructura narrativa y el impacto visual.

El peso de las palabras: Selección léxica y terminología

La forma en que los medios describen a los actores en el conflicto revela mucho sobre sus posibles sesgos. Términos como "militantes" o "combatientes" son frecuentemente utilizados para referirse a Hamás, mientras que "terroristas" —una designación reconocida internacionalmente por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países— rara vez aparece en los titulares. Esto suaviza la percepción de un grupo que lanza cohetes indiscriminadamente contra civiles israelíes y perpetra ataques como la masacre del kibutz Kfar Aza en octubre de 2023.

En medios como El País, titulares como "Israel intensifica su ofensiva en Gaza con bombardeos sobre zonas residenciales" evitan mencionar que Hamás utiliza a civiles como escudos humanos y que las áreas bombardeadas suelen albergar infraestructura militar oculta. Este tipo de selección lingüística, como señala Rafael González Galiana en sus estudios sobre el discurso mediático, refuerza narrativas que presentan a Israel como el agresor principal, ignorando el contexto estratégico y la responsabilidad de Hamás en el conflicto.

El lenguaje utilizado en los titulares y artículos no es inocente; tiene un impacto significativo en cómo el público entiende los eventos. Según The Asserson Report, la BBC evitó sistemáticamente usar el término "terrorista" para describir a Hamás, incluso tras ataques tan atroces como la masacre del Festival Nova, donde más de 260 jóvenes fueron asesinados brutalmente. En cambio, se prefirieron términos como "militantes", que suavizan la percepción del grupo y minimizan la gravedad de sus acciones.

Un ejemplo claro es el titular de la BBC: "Israel-Gaza: Rockets and airstrikes as tensions escalate" ("Israel-Gaza: Cohetes y bombardeos mientras aumentan las tensiones"). Este tipo de lenguaje establece una equivalencia moral entre los ataques deliberados de Hamás contra civiles y las respuestas militares de Israel. Rafael González Galiana, en sus investigaciones sobre análisis del discurso, destaca que estas decisiones lingüísticas reflejan marcos ideológicos que no solo construyen la narrativa del conflicto, sino que también moldean el juicio moral del público.

Por su parte, The Guardian ha empleado frases como "fighters retaliate" ("combatientes responden") para enmarcar los ataques de Hamás como una reacción legítima, al tiempo que describe las acciones israelíes con términos como "desproporcionados" o "devastadores". Este encuadre refuerza una narrativa que posiciona a Israel como el agresor principal, ignorando el contexto estratégico y la responsabilidad de Hamás.

Agenda-setting y Framing: Lo que se muestra y cómo se presenta

Uno de los mayores problemas en la cobertura del conflicto es la jerarquización de temas y el encuadre emocional con el que se presentan. Los medios occidentales tienden a priorizar las bajas civiles palestinas, mientras minimizan o relegan a segundo plano los ataques de Hamás. Esto puede observarse claramente en la cobertura de la masacre en el kibutz Kfar Aza, donde decenas de civiles israelíes fueron brutalmente asesinados. Aunque el hecho fue reportado, pronto fue eclipsado por imágenes y reportajes centrados en los daños en Gaza.

En El Mundo, tres días después de la masacre, se publica el reportaje "La Franja de Gaza: un territorio bloqueado, ahogado y sin salida", pone el énfasis para conseguir que el lector perciba la crisis como una responsabilidad exclusivamente israelí, sin mencionar en profundidad el papel de Hamás en la situación. Se omite, por ejemplo, que Hamás, desde su toma de poder en 2007, ha desviado ayuda humanitaria y recursos hacia la construcción de infraestructura militar, incluidos túneles subterráneos, mientras que los civiles padecen las consecuencias. Este patrón no solo jerarquiza el sufrimiento, sino que crea un marco narrativo donde una parte es consistentemente presentada como víctima y la otra como agresor. El framing en este artículo está orientado a destacar la narrativa de Gaza como una "prisión al aire libre" y la imagen de la población palestina como víctima absoluta, sin ofrecer un contexto más amplio de los hechos. Frases como:

"El bloqueo también limita la entrada y salida de alimentos a Gaza, afectando la salud de miles de palestinos y mermando la economía del territorio"

"Israel decide quién puede salir y quién no, restringiendo el movimiento de miles de palestinos..."

Estas afirmaciones están enmarcadas de forma crítica hacia Israel, pero no profundizan en las razones estratégicas del bloqueo, como el lanzamiento constante de cohetes por parte de Hamás, ni en cómo los propios líderes de Hamás imponen un control férreo y represivo sobre la Franja. El artículo también utiliza términos como "bajo la excusa de proteger a los ciudadanos israelíes", un lenguaje que sugiere que la justificación israelí para el bloqueo carece de legitimidad, sin proporcionar evidencias de los ataques que sí afectan a sus civiles.

Andrew Fox, en su ensayo Questionable Counting, destaca cómo las cifras de bajas civiles palestinas son reportadas sin verificaciones independientes y frecuentemente incluyen combatientes de Hamás. Este encuadre refuerza la percepción de un conflicto desigual, donde Israel es presentado como un Estado que utiliza su fuerza militar de forma desproporcionada contra civiles indefensos.

Quién habla y quién no: Representación de fuentes y voces

El desequilibrio en la representación de fuentes es otro factor clave en la construcción de narrativas mediáticas. En muchas coberturas, las voces palestinas —ya sean de residentes, organizaciones humanitarias o incluso portavoces de Hamás— predominan sobre las voces israelíes. Esto crea una asimetría que favorece una narrativa unilateral.

En El País, las declaraciones de palestinos afectados suelen ocupar titulares y citas destacadas, mientras que las perspectivas israelíes, especialmente las de civiles que sufren los ataques de Hamás, son menos visibles. Según un análisis del Media Monitoring Unit, solo el 20% de las declaraciones en medios occidentales durante los conflictos recientes provino de fuentes israelíes. Esto no solo sesga la narrativa, sino que también dificulta que la audiencia comprenda la complejidad del conflicto.

En este sentido, González Galiana argumenta que el acceso desigual a las voces en los medios perpetúa visiones polarizadas, donde ciertos actores son sistemáticamente representados como opresores, mientras que otros son humanizados como víctimas.

Estructura narrativa y omisión de contexto

La omisión de contexto histórico y estratégico es una de las prácticas más frecuentes y dañinas en la cobertura del conflicto. Muchas noticias se centran exclusivamente en las represalias israelíes, sin mencionar los ataques iniciales que las provocaron o las tácticas de Hamás, como el uso de escudos humanos y la construcción de túneles subterráneos para lanzar ataques.

Un ejemplo evidente fue un reportaje de The New York Times que describía los bombardeos israelíes como "devastadores ataques aéreos sobre Gaza", sin explicar que muchos de los objetivos incluían arsenales y centros de comando militar de Hamás ubicados deliberadamente en áreas residenciales densas. Sin este contexto, la audiencia asume automáticamente que Israel ataca indiscriminadamente.

En El País, artículos como "La opresión israelí no tiene límites" perpetúan una narrativa de agresión unilateral, omitiendo el historial de rechazo de Hamás a los acuerdos de paz y su uso sistemático de fondos humanitarios para armamento. Esta falta de contexto reduce un conflicto complejo a una dicotomía moral simplista.

El impacto visual: Cuando una imagen vale más que mil palabras

El uso de imágenes en la cobertura mediática tiene un impacto emocional inmediato en la audiencia. Durante la guerra en Gaza, las fotografías de niños heridos y edificios destruidos en Gaza dominaron las portadas de medios como El Mundo y The New York Times. Mientras tanto, las imágenes de civiles israelíes en refugios antiaéreos, o de los daños causados por los cohetes de Hamás, fueron escasas o inexistentes.

Trevor Asserson señala que esta disparidad visual no es accidental. Al priorizar imágenes que evocan simpatía hacia una de las partes, los medios refuerzan narrativas unilaterales que consolidan sesgos preexistentes en sus audiencias. González Galiana añade que las imágenes, al igual que el lenguaje, son herramientas discursivas que construyen realidades en la mente del público.

Repensando la narrativa

La cobertura mediática del conflicto israelí-palestino en medios influyentes muestra patrones claros de sesgo anti-israelí. Desde la selección de palabras hasta el uso de imágenes, pasando por la jerarquización de temas y la representación de voces, estos elementos influyen en la percepción del conflicto, perpetuando narrativas desequilibradas. Esto no significa que los medios deban posicionarse, sino que tienen la responsabilidad de proporcionar una cobertura equilibrada, contextualizada y libre de prejuicios.

Entender estos sesgos es el primer paso para exigir un periodismo más ético y responsable, que no simplifique ni manipule la realidad de un conflicto tan complejo. Porque, al final, lo que vemos y leemos no solo informa, sino que también moldea nuestra comprensión del mundo.

