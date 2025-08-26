El hombre que no se quebró
A Gadi Mozes
Lo tomaron, y la puerta se cerró.
Querían verlo débil. Querían verlo hambriento. Querían verlo temer.
Le dieron granos de arroz, migajas de comida, un poco de agua para sobrevivir.
Lo vigilaban, esperando que su cuerpo cediera, que su voluntad se rompiera.
Pero no entendieron a quién habían tomado.
Así que caminó.
Siete kilómetros al día.
Marcando la celda con sus pasos, como si con cada vuelta reclamara un poco de su vida.
Porque un hombre que se mueve sigue siendo un hombre.
Porque un hombre que camina no se rinde.
El tiempo que le robaron
Lo tuvieron 482 días.
Cuatrocientos ochenta y dos amaneceres despertando prisionero.
Cuatrocientos ochenta y dos noches esperando el regreso.
Pero el mundo no lo olvidó.
Su nombre fue pronunciado. Su ausencia fue contada.
Lo exhibieron por las calles, creyendo que podían humillarlo.
Pero la vergüenza es para los que temen la mirada de sus captores.
Y Gadi Mozes es un israelí.
Un anciano israelí.
Un hombre nacido en 1944, cuando el mundo aún debatía si su pueblo tenía derecho a existir.
Él ya ha visto esto antes.
Ha visto cómo llegan con armas, con odio, con fuego.
Y ha visto cómo pierden.
Cuando lo dejaron ir
Un día, abrieron la puerta.
No porque quisieran.
No porque hubieran terminado con él.
Sino porque supieron que ese hombre saldría de su celda sin haberse doblado.
Porque cada día de hambre, cada día de silencio, cada día en que vivió a pesar de ellos fue prueba de su fracaso.
Lo soltaron, pero no vencieron.
Porque él salió caminando.
Porque se mantuvo erguido.
Porque regresó con sus propios pies.
Cómo termina
Intentaron quebrarlo.
Intentaron matarlo de hambre.
Intentaron convertirlo en algo pequeño, débil, olvidado.
Y sin embargo, mírenlo ahora.
Miren su rostro.
Miren su paso firme.
Miren su regreso.
Está libre. Y ellos han perdido.
