Cruzó la frontera una tarde, sin aviso, sin equipaje, sin mapa. Nadie supo por qué.

No llevaba arma, no llevaba nombre, no llevaba nada más que el peso del camino. Solo anduvo, solo cruzó, solo siguió andando hasta que lo detuvieron. Y ahí terminó todo.

Lo tomaron los que no devuelven. Lo ocultaron los que no explican. Lo enterraron sin tumba, sin lápida, sin fecha.

Dijeron que estaba vivo. Dijeron que estaba muerto. Dijeron que no sabían. Dijeron lo que les convenía.

Y los días se volvieron meses. Y los meses se volvieron años.

Y él seguía ahí. Esperando.

El tiempo que no pasa

Su madre lo esperó. Siempre lo esperó.

Cada mañana, su nombre. Cada noche, una oración. Cada día, una pregunta sin respuesta.

Pero el tiempo es cruel. El tiempo no grita.

El mundo siguió su curso. Se hicieron tratados. Se rompieron treguas. Se construyeron casas. Se destruyeron otras.

De vez en cuando, alguien preguntaba:

"¿Y Avera?"

Y la respuesta siempre era la misma:

"Sigue allá."

Cuando lo devolvieron

Un día, los que lo tomaron decidieron que ya no lo necesitaban.

No dijeron por qué. No dijeron para qué. Solo lo soltaron, como quien suelta una piedra, como quien tira algo que dejó de tener valor.

Lo devolvieron más viejo, más flaco, más callado. Lo devolvieron con una década de sombra pegada a la piel.

Su madre lo abrazó. Su pueblo lo rodeó. Su nombre volvió a sonar en las calles. Pero el tiempo que perdió nadie se lo devolvió.

Y él, que había esperado tanto, miraba el mundo como si ya no supiera a dónde pertenecía.

Cómo termina

Avera Mengistu estuvo desaparecido diez años.

Diez años en un cuarto que nadie vio.

Diez años sin sol, sin caminos, sin respuestas.

Y ahora ha vuelto.

Pero volver no es lo mismo que regresar.

Hay muros que no se ven. Hay jaulas que no se abren nunca.

Él cruzó la frontera una vez.

Tal vez nunca salió del todo.

