El día después del fin
En Tishá BeAv
se lloran cosas
que no ocurrieron
el mismo día.
Arde un Templo.
Después, otro.
Se pierde una ciudad.
Un pueblo vuelve.
Pasan los años.
Los imperios cambian de nombre.
Alguien levanta una casa.
Alguien coloca una mezuzá.
La puerta vuelve a ceder.
En Kielce,
la guerra había terminado.
Los campos habían sido abiertos.
Los uniformes eran otros.
Las fronteras también.
Los supervivientes volvieron.
Volvieron al país
que también había sufrido.
Acaso allí
preferían esa frase.
Era más sencilla.
Habían sobrevivido
a aquello
para lo que el mundo
ya tenía una palabra.
Después vino el rumor.
Después, la multitud.
Después, los muertos.
Debería haber
otra palabra para el después.
Para la muerte
que llega tras la liberación.
Para la puerta
que se abre hacia casa
y no te deja entrar.
Después
hubo explicaciones.
Suele haberlas.
En Tishá BeAv
la gente se sienta cerca del suelo.
Una destrucción se lee
en la memoria de otra.
Se abren las puertas.
El superviviente sale.
Vuelve a casa.
Allí también
lo esperan.
La patria
es el lugar
del que pueden expulsarte
dos veces.
La gente dice: nunca más.
La historia no responde.
Tishá BeAv dice otra cosa.
Siéntate.
Recuerda.
La casa fue destruida.
Otra fue levantada.
Volvieron.
Enterraron a los muertos.
La gente regresó.
Reconstruyeron.
Recordaron.
Por eso
cosas ocurridas
con siglos de distancia
se lloran el mismo día.
Un dolor
aprendió a cargar
con otro.
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