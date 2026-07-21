Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.

En Tishá BeAv

se lloran cosas

que no ocurrieron

el mismo día.

Arde un Templo.

Después, otro.

Se pierde una ciudad.

Un pueblo vuelve.

Pasan los años.

Los imperios cambian de nombre.

Alguien levanta una casa.

Alguien coloca una mezuzá.

La puerta vuelve a ceder.

En Kielce,

la guerra había terminado.

Los campos habían sido abiertos.

Los uniformes eran otros.

Las fronteras también.

Los supervivientes volvieron.

Volvieron al país

que también había sufrido.

Acaso allí

preferían esa frase.

Era más sencilla.

Habían sobrevivido

a aquello

para lo que el mundo

ya tenía una palabra.

Después vino el rumor.

Después, la multitud.

Después, los muertos.

Debería haber

otra palabra para el después.

Para la muerte

que llega tras la liberación.

Para la puerta

que se abre hacia casa

y no te deja entrar.

Después

hubo explicaciones.

Suele haberlas.

En Tishá BeAv

la gente se sienta cerca del suelo.

Una destrucción se lee

en la memoria de otra.

Se abren las puertas.

El superviviente sale.

Vuelve a casa.

Allí también

lo esperan.

La patria

es el lugar

del que pueden expulsarte

dos veces.

La gente dice: nunca más.

La historia no responde.

Tishá BeAv dice otra cosa.

Siéntate.

Recuerda.

La casa fue destruida.

Otra fue levantada.

Volvieron.

Enterraron a los muertos.

La gente regresó.

Reconstruyeron.

Recordaron.

Por eso

cosas ocurridas

con siglos de distancia

se lloran el mismo día.

Un dolor

aprendió a cargar

con otro.

Sepultura de las víctimas del pogromo de Kielce, julio de 1946. Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos, fotografía n.º 14384.

Buy Me a Coffee